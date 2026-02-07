Казань вошла в число городов с самым высоким ростом цен на вторичное жилье

В январе 2026 года на рынке вторичного жилья в Казани стоимость квадратного метра выросла на 3,4%, достигнув 199 тыс. руб. По динамике роста цен на «квадрат» столица Татарстана заняла десятое место в рейтинге российских городов, согласно данным аналитики портала «Мир квартир».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья в Казани достигла 9,53 млн руб., увеличившись на 3,9%.

Наибольший рост цен на квадратный метр зафиксирован в Ленинградской области — на 6,3%, в Перми — на 6%, в Москве — на 5,6%. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (рост на 5,1%) и Московская область (на 4,4%). В десятку входят Чебоксары, Челябинск, Смоленск и Курск, где рост составил от 3,4% до 3,7%.

Снижение стоимости квадратного метра зафиксировано в четырех городах, но на незначительном уровне: в Екатеринбурге — на 0,4%, в Кирове — на 0,3%, в Якутске — на 0,2% и в Сургуте — на 0,1%. В целом по России средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 2%, достигнув 127 287 руб.

Влас Северин