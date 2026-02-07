Санаторий «Синяя птица» в Саратовской области продают за 130 млн руб.

Под Балаковым за 130 млн руб. выставлен на продажу санаторий «Синяя птица». Объявление размещено на одном из сайтов по продаже недвижимости, сообщает «Бизнес-вектор».

Фото: ЦИАН Под Балаковым продают санаторий "Синяя птица"

Фото: ЦИАН

Несмотря на указанное расположение в селе Чардым, на фото в объявлении — санаторий «Синяя птица» в Вольском районе. Продавец уточнил, что адрес предоставляет по запросу.

В лот входит сам санаторно-гостиничный комплекс площадью 3800 кв. м с 71 номером пяти категорий, шесть двухэтажных спальных корпусов детского лагеря, зона СПА с бассейном, баней, джакузи и кедровой бочкой. Продавец также указал наличие на территории санатория бизнес-центра на 150 человек площадью 450 кв. м. Всего комплекс занимает участок 26,6 тыс. кв. м.

Кроме этого, на территории есть медицинский корпус с массажными кабинетами, водо- и грязелечебницами, криосауной, залом ЛФК и ресторан на 120 посадочных мест с камерными залами. Продавец отмечает, что санаторий на берегу Волги действующий и забронирован на год вперед.

«Синюю птицу» открыли в июле 1986 года как детский оздоровительный лагерь Балаковского химического завода, в 90-е он стал санаторием, а затем гостиничным комплексом с рядом оздоровительных услуг. 14 февраля 2006 года «Синяя птица» приобрела статус лечебно-оздоровительного центра и приняла первых отдыхающих по санаторным путевкам.

Владельцами ЗАО «Синяя птица» были несколько частных лиц. По данным «Бизнес-вектора», санаторий связан с семьей бывшего директора Балаковской АЭС и экс-губернатора Саратовской области Павла Ипатова.

АО «Санаторий „Синяя Птица“» зарегистрировано 28 июля 2000 года в селе Широкий Буерак Саратовской области и работает в сфере санаторно-курортных услуг. Генеральный директор Светлана Фомина руководит организацией с октября 2013 года. В 2024 году выручка АО составила 79 млн руб., а чистая прибыль показала убыток в 3,5 млн руб. Компания участвовала в 111 госзакупках на 250 млн руб., заключила 99 контрактов на 239 млн руб.

Марина Окорокова