В Дагестане 64-летняя женщина погибла под колесами Mercedes

В Избербаше произошла смертельная авария с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Дагестану.

По данным правоохранителей, 32-летний местный житель за рулем Mercedes-Benz сбил 64-летнюю женщину. ДТП случилось накануне, 6 февраля, около 18:00 на улице Эмирова. Пострадавшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль.

Жительница Избербаша скончалась от полученных травм по дороге в медицинское учреждение.

Константин Соловьев