Причиной смерти экс-замглавы Минюста Тропина названа сердечная недостаточность

Острая сердечная недостаточность стала причиной смерти бывшего заместителя министра юстиции России Сергея Тропина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Тело мужчины без признаков насильственной смерти нашли вчера в квартире в Пресненском районе Москвы.

По словам собеседника агентства, бывшему замминистра стало плохо в ванной комнате, где он и умер. Официально эта информация пока не подтверждена.

Сергей Тропин занимал должность заместителя министра юстиции с февраля 1996 по март 1997 года. Борис Ельцин присвоил ему чин государственного советника юстиции 1 класса.