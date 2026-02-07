Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Причиной смерти экс-замглавы Минюста Тропина названа сердечная недостаточность

Острая сердечная недостаточность стала причиной смерти бывшего заместителя министра юстиции России Сергея Тропина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Тело мужчины без признаков насильственной смерти нашли вчера в квартире в Пресненском районе Москвы.

По словам собеседника агентства, бывшему замминистра стало плохо в ванной комнате, где он и умер. Официально эта информация пока не подтверждена.

Сергей Тропин занимал должность заместителя министра юстиции с февраля 1996 по март 1997 года. Борис Ельцин присвоил ему чин государственного советника юстиции 1 класса.

