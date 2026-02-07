Над Волгоградской областью ночью сбили 45 беспилотников

О перехвате и уничтожении силами ПВО 45 вражеских дронов над территорией Волгоградской области сообщило сегодня утром Минобороны РФ. Режим беспилотной опасности объявили в регионе через полчаса после полуночи, отменили около 8 утра.

Фото: ИА «Общественное мнение» 45 БПЛА сбили над Волгоградской областью ночью с 6 на 7 февраля

По данным Росавиации, аэропорт Волгограда был закрыт на прием и отправку самолетов с 01:00 до 9:40 7 февраля. Согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани, задерживается прибытие рейсов UJ 731 Шарм-эль-Шейх - Волгоград и SU 1758 Шереметьево - Волгоград.

Над Саратовской областью в течение прошедшей ночи сбили 6 БПЛА, над Астраханской - 1.

