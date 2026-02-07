Подмосковное предприятие требует с «Мотовилихинских заводов» 23,5 млн рублей

4 февраля Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление АО ЛЗОС «Лыткаринский завод оптического стекла» к АО «Мотовилихинские заводы». Согласно определению суда, истец намерен взыскать с ответчика задолженность по договору от 23 ноября 2022 года 22,7 млн руб., а также неустойку на сумму 863,8 млн руб. Обоснования требований не уточняются. Следующее заседание по делу состоится 8 апреля.

АО «Мотовилихинские заводы» (до декабря 2025 года АО «Специальное конструкторское бюро») занимается производством артиллерии. В 2023 году имущественный комплекс обанкротившейся компании был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других структурах «Мотовилихи». Сейчас 100% ее акций принадлежит АО «Технодинамика».

АО «Лыткаринский завод оптического стекла» (ЛЗОС) было зарегистрировано в 1993 году в городе Лыткарино Московской области. Занимается производством оптических приборов, фото- и кинооборудования. С 2018 года финансовые показатели не раскрываются. В тот год выручка общества составила 5,5 млрд руб., чистая прибыль — 385 млн руб.