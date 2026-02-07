Премьер Японии сказала о желании заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала обидным отсутствие мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны. Она добавила, что Токио будет упорно добиваться взаимопонимания с Москвой по территориальному вопросу.

«Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остается неизменной»,— сказала госпожа Такаити (цитата по «РИА Новости»).

7 февраля в Японии отмечается День северных территорий. В этот день в 1855 году был подписан Симодский трактат, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (Южные Курилы). В феврале 1946 года председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин подписал указ о вхождении Южного Сахалина и Курильских островов в состав Советского Союза.