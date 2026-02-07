Посольство РФ следит за ситуацией вокруг задержания россиянина в США

Посольство России в США внимательно следит за ситуацией, которая развивается после задержания россиянина в Майами. Мужчину обвиняют в причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, незаконном проникновении на частную территорию и нарушении ПДД.

«В настоящее время россиянин содержится в следственном изоляторе округа Майами-Дейд в штате Флорида в ожидании судебных слушаний. Установили контакт с местными правоохранительными органами и администрацией тюремного учреждения»,— сообщила пресс-служба диппредставительства России (цитата по «РИА Новости»).

71-летнего Вячеслава Михайлова задержали 30 января после драки на парковке в Майами. Местные СМИ сообщали, что конфликт с другим мужчиной начался из-за парковочного места.