Times: Британия отправила истребители на Кипр из-за Ирана

Правительство Великобритании перебросило шесть истребителей F-35B на авиабазу Акротири на Кипре, пишет The Times. В конце января туда же по просьбе властей Катара были направлены британские истребители Eurofighter Typhoon.

Самолеты F-35B вылетели на Кипр 6 февраля с базы Марэм на востоке Британии. Решение об отправке истребителей стало ответом на рост напряженности вокруг Ирана.

Президент США Дональд Трамп грозил Ирану нанести удары по территории страны. Перед началом переговоров с Тегераном он также заявлял, что к берегам страны направляются американские корабли.