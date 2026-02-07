Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Пензенской области объявили беспилотную опасность и ограничили интернет

В Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Для обеспечения безопасности в регионе ограничили работу мобильного интернета. Спасатели призывают сохранять спокойствие и не выходить на открытые участки, а также не приближаться к окнам.

Последний раз беспилотную опасность в Пензенской области объявляли 4 и 5 февраля. Режим действовал чуть более трех часов.

Нина Шевченко