В Пензенской области объявили беспилотную опасность и ограничили интернет

В Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Для обеспечения безопасности в регионе ограничили работу мобильного интернета. Спасатели призывают сохранять спокойствие и не выходить на открытые участки, а также не приближаться к окнам.

Последний раз беспилотную опасность в Пензенской области объявляли 4 и 5 февраля. Режим действовал чуть более трех часов.

Нина Шевченко