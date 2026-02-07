Один человек погиб и трое ранены при атаке БПЛА в Курской области

Поздним вечером 6 февраля дрон упал у частного дома в селе Верхний Любаж Фатежского района Курской области. В результате один мирный житель погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Из-за падения дрона начался пожар в двух хозпостройках и бане. Его до сих пор тушат.

Погиб 27-летний мужчина, находившийся в момент возгорания в гараже. 39-летнего мужчину, 42-летнюю женщину и 13-летнюю девочку доставили в больницу. У них диагностировали осколочные ранения.

Алина Морозова