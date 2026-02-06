В Волгоградской области ввели беспилотную опасность

В Волгоградской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом жителей региона предупредило МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Если вы на улице, спасатели призывают избегать открытых пространств. Если дома — не подходить к окнам. Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта.

Последний раз о введении режима «Беспилотная опасность» МЧС предупреждало рано утром 5 февраля. За день до этого подразделения ПВО Минобороны РФ отразили атаку на объекты промышленной инфраструктуры юга Волгограда.

Нина Шевченко