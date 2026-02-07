Курс доллара. Прогноз на 09–13 февраля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства В среднесрочной перспективе российский рубль, вероятно, останется относительно крепким В пятницу курс рубля ослаб по отношению к корзине валют на 0,54–1,14%. Минфин сообщил о дефиците федерального бюджета в январе 2026 года в размере 1,7 трлн руб. на фоне падения нефтегазовых доходов на 50,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Для покрытия дефицита в объеме недополученных нефтегазовых доходов были использованы средства ФНБ, что в принципе объясняет устойчивость российского рубля в начале текущего года. В этом контексте в среднесрочной перспективе российский рубль, вероятно, останется относительно крепким по отношению к корзине валют, если только не произойдет существенного роста нефтяных котировок. Именно с их снижением Минфин связывает сокращение нефтегазовых доходов в январе. Мы ожидаем, что курс рубля в ближайшие дни

Илья Федоров,

главный экономист Курс рубля в ближайшие дни будет оставаться на уровне 77 руб./$ Продажи валюты экспортерами на внутреннем рынке в январе просели почти вдвое. До расширения дисконтов в октябре продажи были на уровне 8,22 млрд, после чего объемы стали снижаться. Курс держится на больших запасах валютных депозитов и продажах Минфина и ЦБ. Спрос на валюту со стороны компаний в декабре подскочил и связан с закрытием валютных кредитов и не сигнализирует о восстановлении импорта. Валютный рынок продолжает вариться сам в себе. Снижение цены отсечения или заморозка операций зеркалирования помогли бы снизить объем интервенций и ослабить рубль, но ЦБ жестко стоит на позиции сохранения параметров бюджетного правила. Слово за Минфином, скорость истощения резервов может оказаться неприемлемой. Курс заперт в диапазоне 75–80 руб./$ и медианных 77,5, пока сохраняются повышенные продажи валюты со стороны Минфина.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Риск дальнейшего поступательного смещения котировок в верхнюю часть рамочных уровней Всю неделю волатильность курса на биржевых торгах оставалась повышенной, при этом стоимость юаня продолжала консолидироваться около 11 руб. Отчасти волатильность была вызвана новостным фоном. Однако основной фактор связан с постепенным развитием локального дефицита юаневой ликвидности на фоне сохранения сильных факторов поддержки курса рубля (продажи ЦБ, слабый импорт и т. д.). Так, в пятницу, 6 февраля, стоимость биржевых юаневых свопов превысила 10% (0,5–1,5% было за последние две недели), обновив максимумы с ноября 2024 года. Возможно, дефицит юаневой ликвидности характерен для ограниченного числа участников рынка, так как курсовые котировки рубля относительно стабильны (на биржевом и на внебиржевом сегментах рынка). Тем не менее риски дальнейшего усиления дефицита сохраняются на фоне длительного удержания сравнительно низкой выручки от нефтяного экспорта. Пока сохраняем прогноз стоимости юаня в диапазоне 10,8–11,5 руб./CNY, доллара — 75–80 руб./$ в феврале. На следующей неделе видим риск дальнейшего поступательного смещения котировок в верхнюю часть указанных рамочных уровней.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Против рубля также играет небольшое сокращение продажи валюты Минфином Рубль умеренно сдает позиции на фоне глобальной восстановительной коррекции доллара, вызванной бегством инвесторов из рискованных активов и криптовалют. Против рубля также играет небольшое сокращение продажи валюты Минфином на ближайший месяц. Несколько необычным выглядит возникновение спроса на валютный своп с ЦБ в условиях стабильности юаневых ставок на денежном рынке, что может указывать на формирование дефицита валюты на внутреннем рынке.