Саратовская область профинансировала госпрограммы более чем на 180 млрд рублей

В 2025 году расходы бюджета Саратовской области на финансирование 20 государственных программ достигли 180,2 млрд руб., что составило 89,1% от общих расходов региональной казны. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На социальный блок в 2025 году направили более 111 млрд рублей

Фото: Минфин Саратовской области На социальный блок в 2025 году направили более 111 млрд рублей

Фото: Минфин Саратовской области

Подавляющая часть программных ассигнований была сконцентрирована в социальном блоке — 111,5 млрд руб. Наибольший объем средств направлен на сферу образования: на ее развитие израсходовано 46,5 млрд руб.

Здравоохранение получило 33,8 млрд руб., а на социальную поддержку населения направлено 23,4 млрд руб. Финансирование культуры составило 4,6 млрд руб., а на реализацию молодежной политики, развитие спорта и туризма выделено 3,2 млрд руб.

Нина Шевченко