Белгород идет к свету

В ночь на 6 февраля Белгородская область пережила одну из сильнейших за зиму ракетных атак: целью вновь стала энергетическая инфраструктура Белгорода и пяти округов региона. Специалисты восстанавливали мощности всю ночь, но только утром власти области осознали настоящий масштаб разрушений. Тем не менее днем благодаря генераторам системы образования и здравоохранения работали в нормальном режиме. Был организован график отключений, который позволил избежать ущерба для социальной сферы и жилых кварталов.

Масштаб повреждений инфраструктуры удалось оценить только с рассветом (жанровое фото)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Около часа ночи губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что Белгород снова был обстрелян украинской армией. О первых последствиях спустя полчаса рассказал мэр Валентин Демидов. К этому времени выяснилось, что раненых и убитых нет, но в разных частях города начались перебои с теплом, водой и светом. Бригады энергетиков сразу же приступили к восстановлению инфраструктуры.

Штаб по ликвидации последствий обстрела завершил работу в третьем часу ночи. Местные руководители «Россетей», «РИР Энерго» — «Белгородская генерация» и водоканала доложили, что энергетическая инфраструктура сильно повреждена не только в областном центре, но и в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском, Яковлевском округах. Тем не менее пункты временного размещения и обогрева власти решили не разворачивать.

Работа по восстановлению энергомощностей шла всю ночь и продолжилась утром, но возобновить подачу электричества в Белгороде не удалось.

«Благодарен каждому энергетику, тепловику, инженеру и сотруднику водоканала, которые, не щадя себя, не думая о здоровье и личной безопасности, пытаются спасти всех наших жителей, подавая тепло, электроэнергию, воду в наши дома и квартиры. Низкий поклон каждому из них»,— поблагодарил Вячеслав Гладков коммунальщиков, которые совершили минувшей ночью очередной подвиг.

Несмотря на сложную ситуацию школы, детские сады, больницы и поликлиники заработали в нормальном режиме — все организации заранее снабдили генераторами. Чтобы жители лишившихся электроэнергии микрорайонов не остались без связи, их пригласили в областные и муниципальные учреждения — дома культуры, библиотеки, физкультурно-оздоровительные комплексы — зарядить телефоны. В школы, колледжи и детсады доступ, однако, по-прежнему ограничен — в целях безопасности. В некоторых частях города не работали светофоры — на перекрестки вышли 15 регулировщиков.

Как признался Вячеслав Гладков, настоящий масштаб разрушений власти поняли только после рассвета.

Тем не менее удалось организовать регламент отключений, чтобы ни социальные объекты, ни жилые кварталы не оказались в критической ситуации.

Заработали дополнительные 30 генераторов, доставленные накануне из других регионов, в Белгородскую область устремились заправщики, чтобы для генераторов хватило топлива.

Тем временем налеты беспилотников на область продолжаются, только подразделения «Орлан» и «БАРС-Белгород» сбили 39 украинских БПЛА. Особенно страдает Шебекинский округ. В 16:00 губернатор сообщил о том, что в селе Графовка, отражая атаку беспилотника, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица боец подразделения «Орлан». Сослуживцы доставили его в центральную районную больницу, оттуда раненого направили в городскую больницу № 2 областного центра. Получив необходимую помощь, он продолжит лечиться амбулаторно.

Юрий Голубь