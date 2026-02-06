«Зенит» потерпел поражение в матче зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром»

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» вышли на поле стадиона «АльНахайян» в Абу-Даби в рамках матча зимнего кубка РПЛ. Встреча завершилась поражением команды из Санкт-Петербурга со счетом 0:3.

Мозес Кобнан на 35-й минуте забил первый гол сине-бело-голубым. Во втором тайме краснодарцы были более активными. На 53-й минуте Артем Хмарин пробил по воротам в касание. Уже через четыре минуты Эльдар Гусейнов пробил с метра.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару». На счету петербургской команды 39 очков. В следующий раз футболисты сыграют с ЦСКА. Матч пройдет 10 февраля на стадионе «Аль-Нахайян».

Татьяна Титаева