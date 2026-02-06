Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Желтый» уровень опасности продолжит действовать в Петербурге 7 февраля

Продолжающиеся холода в Санкт-Петербурге «продлевают» действие «желтого» уровня опасности. Власти города предупредили жителей о неблагоприятных погодных условиях.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В Росгидрометцентре прогнозируют, что с 21:00 6 февраля до 9:00 7 февраля температура воздуха, как и в прошлые дни, будет ниже -20 градусов. Помимо этого, до 21:00 7 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие скоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

В такой обстановке водителям и пешеходам следует быть осторожными на дорогах. Вторым рекомендуют одеваться в более теплую одежду во избежание обморожений.

Татьяна Титаева

