В Черноземье 9 февраля ожидается похолодание, до –17°C

В понедельник, 9 февраля, в Черноземье окрепнут холода. Температура будет варьироваться от –11°C до –17°C. В большинстве областей ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –13°C, днем она поднимется до –11°C, вечером опустится до –15°C и к ночи упадет до отметки –17°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром и вечером ожидается –14°C, днем воздух немного прогреется до –12°C, а к ночи будет –15°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром будет –14°C, днем слегка потеплеет до –12°C, вечером температура понизится до –15°C и до –17°C ночью. Ветер до 5 м/с. Преимущественно солнечно.

В Липецке утром термометр покажет –15°C, днем столбик поднимется до –13°C, а вечером и ночью закрепится на отметке –14°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром будет –16°C, днем и вечером потеплеет до –13°C, а к ночи столбик термометра вернется к утренним значениям. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове ожидается –15°C, днем будет кратковременное потепление до –13°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова