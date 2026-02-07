В Черноземье 8 февраля вернутся морозы, до –14°C

В воскресенье, 8 февраля, жителей Черноземья ожидает возвращение морозной погоды. Во всех областях будет пасмурно, с небольшим снегом в течение дня. Температура будет варьироваться от –2°C до –14°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –2°C. Днем похолодает до –2°C, вечером столбик термометра опустится до –8°C и еще до –11°C к ночи. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет –5°C, днем столбик термометра опустится до –7°C, к вечеру — до –9°C и еще до –12°C к ночи. Ветер до 6 м/с.

В Курске температура также будет постепенно падать. Утром и днем ожидается –7°C…–8°C, к вечеру похолодает до –10°C, а ночью — до –12°C. Ветер 6–7 м/с.

В Липецке температура будет колебаться от –8°C до –10°C, а к ночи понизится до –13°C. Ветер до 7 м/с.

В Орле утром, днем и вечером ожидается –9°C …–11°C. Вечером похолодает до –14°C. Ветер 6 м/с.

В Тамбове утром и днем температура составит –6°C, вечером понизится до –9°C, а к ночи похолодает до –12°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова