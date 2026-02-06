В Екатеринбурге будут судить предпринимателя за мошенничество с поставками масла

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении 54-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, организованной группой), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, с октября 2023 по декабрь 2024 года предприниматель, действуя в составе организованной группы, заключал государственные и муниципальные контракты на поставку сливочного масла для больниц и других госучреждений области. Однако вместо продукции, отвечающей госстандартам, заказчикам поставлялся фальсифицированный товар, содержащий заменители молочного жира. Для сокрытия нарушений использовались подложные товарно-сопроводительные и ветеринарные документы с заведомо ложными данными о качестве и составе масла.

Лабораторные экспертизы подтвердили, что поставленная продукция не соответствует требованиям нормативных документов. Общая сумма причиненного государственным и муниципальным учреждениям ущерба превышает 20,3 млн руб.

Дело в отношении второго участника организованной группы выделено в отдельное производство и находится на стадии предварительного расследования.

