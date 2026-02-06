Минтруд сообщил об индексации социальных пенсий в апреле на 6,8%

Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля составит 6,8%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты РФ.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров», — заявил глава Минтруда Антон Котяков. Как отметил министр, около 3,6 млн из них получают социальные пенсии и около 700 тыс. — государственное пенсионное обеспечение. Размер индексации ежегодно устанавливает правительство на основании темпов роста прожиточного минимума пенсионера, напомнили в ведомстве.

О том, что социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%, заявлял (8397604) в конце января депутат Госдумы Каплан Панеш. Парламентарий тогда отметил, что надбавка будет выше уровня инфляции — по итогам 2025-го она составила 5,6%. С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости проиндексировали (8272768) на 7,6%.