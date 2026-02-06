Переплет истории «Гранд Отеля Европа»

Старейшая гостиница класса люкс в России с издательством «Галерея печати» выпустили иллюстрированную книгу об истории «Гранд Отеля Европа» и его знаменитых посетителей. К 150-летию отель подготовил издание с редкими фотографиями и чертежами из архивов архитектора Виктории Струзман. Внутри множество фактов из жизни гостиницы: от закладки фундамента и чертежей до описания балов, роскошных приемов и судьбоносных встреч, в которых отель выступал не просто свидетелем, а главным действующим лицом. Героями эпизодов стали Иоганн Штраус и Петр Чайковский, Анна Павлова и Сара Бернар, астронавт Нил Армстронг и многие другие. Дизайн обложки имитирует китель гостиничного швейцара с пришитой пуговицей. Пуговица не декоративный элемент — это настоящая находка, обнаруженная в процессе работы над книгой. Она принадлежала сотруднику «Европейской гостиницы» начала ХХ века и несет изображение Медного всадника, фирменного знака отеля, который использовали в документах. Книга вышла ограниченным тиражом на русском и английском языках. Найти издание можно в сувенирном бутике отеля.

Нина Никифорова