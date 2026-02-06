Финансовый управляющий экс-депутата не смог оспорить сделку его жены

Арбитражный суд Пермского края признал законной сделку купли-продажи недвижимости между супругой экс-депутата заксобрания Виктора Плюснина, Ларисы Плюсниной и Максимом Плотниковым. Как следует из материалов дела, речь идет об офисном помещении в Добрянке стоимостью 3,5 млн руб. Финуправляющий и кредиторы указывали, что на момент сделки Максим Плотников был помощником господина Плюснина.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд указал, что наличие профессиональных отношений между ответчиком и должниками не влечет запрета на совершение сделок между ними и не свидетельствует о каком-либо сговоре на реализацию противоправного интереса. В сведениях из выписок по счетам Виктора Плюснина и Максима Плотникова также не было выявлено никаких подозрительных операций. Доводы кредиторов о продаже имущества должника по заниженной стоимости судом также были отклонены. Как указывается в решении, материалами дела была подтверждена реальность сделки. Суд не нашел доказательств того, что должник или ответчик рассчитывали на причинение вреда имущественным правам кредиторов и признал сделку действительной.

Напомним, Виктор Плюснин, его сын Егор и предприниматель Юрий Рогожников были осуждены к условным срокам за хищение более 300 млн руб., выделенных для строительства дома для детей-сирот в Добрянке. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы худшего качества, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена. В мае 2025 года Пермский краевой суд приговор первой инстанции изменил. Виктор Плюснин получил пять лет и девять месяцев колонии общего режима, его сын — пять лет, сотрудничавший со следствием Юрий Рогожников — три года.