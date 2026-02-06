Объем свободных складов в прошедшем году вырос в Петербурге в два раза

В прошедшем году объем вакантных складских помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос в 2,5 раза — с 73,7 тыс. кв. м до 181,2 тыс. кв. м. На конец 2025 года на локальном рынке были доступны 3% площадей, сообщили в пресс-службе Bright Rich | CORFAC International.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В складских комплексах класса В фиксируется наиболее высокая доля свободных помещений. За 2025 год вакансия в этих объектах прибавила 2 п. п. (с 1,8% до 3,8%). В объектах класса А этот показатель составил 2,5% (+1,4 п. п.). Аналитики отмечают, что компании пересматривают планы по развитию и освобождают избыточные площади.

При увеличении предложения складской недвижимости скорректировались ставки. Аренда «квадрата» в объектах класса А снизилась на 7% в 2025 году, до 9,5 тыс. рублей в год. В объектах класса В ставки упали на 2% и, до 8,4 тыс. рублей за кв. м в год.

«Юг Санкт-Петербурга традиционно лидирует по объему предложения, что усиливает конкуренцию за арендаторов и оказывает давление на ставки аренды. При этом на севере города предложение качественных складов ограничено, что позволяет собственникам сдавать площади по более высокой цене»,— отмечает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Согласно прогнозу, к концу полугодия 2026 года валовый объем предложения на складском рынке петербургской агломерации может превысить 700 тыс. кв. м. Показатель определен с учетом доступных для аренды и субаренды блоков, а также площадей, которые будут введены или освобождены к середине текущего года.

Татьяна Титаева