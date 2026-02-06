Ульяновская область намерена вывести из тени 10% региональной экономики

В Ульяновской области утвержден комплексный план по легализации экономической деятельности, сообщает министерство экономического развития Ульяновской области.

Комплексный план подготовлен облправительством совместно с УФНС и Средневолжской межрегиональной территориальной госинспекцией труда и дополняет на областном уровне федеральный план структурных изменений в экономике, разработанный по поручению президента РФ.

На совещании губернатор заявил, что поставил задачу «сократить до минимума уровень нелегальной занятости и бизнеса, серых зарплат и незаконного оборота продукции, тем самым нарастить налоговую базу консолидированного бюджета». Он отметил, что по оценкам специалистов, регион «может вывести из тени не менее 10% региональной экономики». Губернатор отметил, что благодаря деятельности специальной межведомственной комиссии более 11 тысяч человек легализовали свои трудовые отношения. До 100 тысяч человек увеличилось число самозанятых граждан.

Руководитель регионального Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Павел Калашников рассказал, что на 2026 год утвержден целевой показатель выявления нелегальной занятости в количестве 8 тыс. человек, из них, предполагается, 80% оформят трудовые договоры, остальные 20% зарегистрируются в качестве ИП и КФХ.

Андрей Васильев, Ульяновск