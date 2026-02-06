В Ульяновской области участники СВО получат льготу на покупку древесины для жилья

Участники СВО в Ульяновской области смогут закупать древесину для строительства жилья во внеочередном порядке и по льготной цене, сообщило региональное минприроды.

Как отмечает ведомство, соответствующий законопроект был одобрен 5 февраля на заседании регионального правительства. Кроме того, законопроектом устанавливается увеличение объема древесины. Сейчас жители Ульяновской области имеют право закупить 100 кубометров древесины для строительства домов. Для участников СВО эта норма составит 150 кубометров.

Андрей Васильев, Ульяновск