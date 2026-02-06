Пассажира из Петербурга будут судить за дебош и драку на борту самолета

Московский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Антона Потемкина, которого обвиняют по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело в том, что россиянин 2 октября 2025 года устроил дебош на борту рейса авиакомпании «Azerbaijan Airlines», следовавшего из Баку в Санкт-Петербург.

По версии следствия, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, Потемкин на протяжении всего полета грубо оскорблял бортпроводников и пассажиров нецензурной бранью. После прибытия в Пулково его поведение стало еще агрессивнее: он упал на одного из пассажиров и, воспользовавшись этим незначительным поводом, нанес ему несколько ударов кулаками по лицу и голове.

Действия дебошира создавали угрозу безопасности полета. Несмотря на неоднократные требования экипажа прекратить противоправные действия, Потемкин продолжил буйствовать вплоть до задержания полицейскими. Материалы уголовного дела уже переданы судье для дальнейшего рассмотрения.

Андрей Маркелов