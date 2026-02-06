Пассажира из Петербурга будут судить за дебош и драку на борту самолета
Московский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Антона Потемкина, которого обвиняют по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело в том, что россиянин 2 октября 2025 года устроил дебош на борту рейса авиакомпании «Azerbaijan Airlines», следовавшего из Баку в Санкт-Петербург.
По версии следствия, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, Потемкин на протяжении всего полета грубо оскорблял бортпроводников и пассажиров нецензурной бранью. После прибытия в Пулково его поведение стало еще агрессивнее: он упал на одного из пассажиров и, воспользовавшись этим незначительным поводом, нанес ему несколько ударов кулаками по лицу и голове.
Действия дебошира создавали угрозу безопасности полета. Несмотря на неоднократные требования экипажа прекратить противоправные действия, Потемкин продолжил буйствовать вплоть до задержания полицейскими. Материалы уголовного дела уже переданы судье для дальнейшего рассмотрения.