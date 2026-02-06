Правительство Ульяновской области намерено восстановить рейсы «Метеоров» до Казани

В этом году министерство транспорта Ульяновской области будет прорабатывать с АО «Флот Республики Татарстан» вопрос запуска межрегиональных пассажирских перевозок в период речной навигации. Об этом говорится в распространенном 6 февраля в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона о прошедшем в минтрансе Ульяновской области заседании общественного совета при министерстве.

На заседании совета обсуждалось развитие сферы транспорта региона в рамках стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года. Как пояснили «Ъ-Волга», переговоры с АО «Флот Республики Татарстан» планируются по вопросу возобновления рейсов «Метеоров» по маршруту Ульяновск — Казань. Дать более подробную информацию в пресс-службе министерства отказались, сославшись на то, что только в ходе переговоров станет ясно, насколько это возможно, и на каких условиях.

Напомним, рейсы теплоходов «Метеор 79» из Ульяновска прекратились в начале 90-х годов прошлого века. В августе 2023 года рейсы новых «Метеоров 2020» по маршруту Ульяновск — Казань были возобновлены по договору с АО «Флот Республики Татарстан», они выполнялись три раза в неделю (в пятницу, субботу и воскресенье). В мае 2024 года выполнение рейсов было продолжено, но прекратилось из-за поломки одного «Метеора». В 2025 году их больше не было.

Директор департамента транспорта регионального минтранса Виталий Служаев пояснил «Ъ-Волга», что в прошлом году и не предусматривалось в региональном бюджете финансирование на оплату выпадающих доходов для рейсов «Метеоров». В то же время со стороны региональный минтранс вел переговоры с нижегородским и татарстанским перевозчиками, «но предлагаемая стоимость была слишком высокой». В этом году в региональном бюджете средства на субсидирование рейсов «Метеоров» также не заложены. «Но в этом году мы возобновили переговоры на перспективу, запросили стоимость. Если будет хорошее исполнение бюджета по итогам первого квартала или полугодия и если перевозчик обозначит приемлемый порядок цифр, минтранс будет готов выйти на уровень регионального правительства с инициативой выделения на субсидирование определенных средств»,— пояснил Виталий Служаев. По его словам, резервные теплоходы у АО «Флот Республики Татарстан» есть, но пока они в первую очередь направляют «Метеоры» на внутриреспубликанские маршруты и заявку на федеральное субсидирование межрегионального маршрута (в Ульяновск) не подавали, с этим и связана высокая стоимость субсидирования.

Сергей Титов, Ульяновск