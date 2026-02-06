В Оренбурге и Орске будут отменены выступления комика Нурлана Сабурова

В Оренбурге и Орске будут отменены выступления казахстанского комика Нурлана Сабурова. Бывшему участнику КВН запретили въезд в Россию на 50 лет.

Казахстанский комик должен был выступить 22 марта 2026 года в КДЦ «Молодежный» в Орске и на следующий день — в спорткомплексе «Марсово поле» в Оренбурге.

По данным СМИ, в Россию комик переехал в 2014 году и несколько лет пытался получить гражданство. В мае 2025 года казахстанца задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение сроков миграционного учета. «Известия» сообщали, что комику предписали покинуть страну в установленные сроки и выплатить штраф 5 тыс. руб. В декабре 2025 года концерты Нурлана Сабурова отменили в нескольких российских городах на фоне резонанса из-за шутки, озвученной еще в 2022 году. На своем концерте в Алматы комик шутил над россиянами, переехавшими в Казахастан из-за мобилизации.

Евгений Чернов