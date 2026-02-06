В Татарстане не хватает 12,7 тысячи участков для многодетных семей

Дефицит земельных участков, бесплатно предоставляемых многодетным семьям в Татарстане, составляет порядка 12,7 тыс. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на министра земельных и имущественных отношений республики Фаниля Аглиуллина.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В 2025 году многодетным семьям было предоставлено 5,3 тыс. наделов. Всего в Татарстане проживает свыше 72,2 тыс. многодетных семей.

В Казани не хватает 6,6 тыс. участков — это наибольший показатель в регионе. В Набережных Челнах необходимо еще 4,7 тыс. земельных участков, в Альметьевске — 992 участка, в остальных районах республики — 300.

По итогам прошлого года 27 муниципалитетов полностью обеспечили семьи землей. В 13 районах уровень обеспечения составляет от 90 до 99%.

Анна Кайдалова