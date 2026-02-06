Тюменский тренер получил условный срок за мошенничество с соцвыплатами

Нижнетавдинский районный суд (Тюменская область) вынес приговор в отношении 41-летнего тренера по армрестлингу Анатолия Шушарина. Он признан виновным в совершении 18 преступлений по ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Установлено, что с 2021 по 2024 год Анатолий Шушарин, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, вовлек в преступную деятельность 14 инвалидов, имевших право на получение технических средств реабилитации. Он и его сообщники предлагали инвалидам подать заявления на компенсацию за якобы самостоятельно приобретенные протезы, ортопедическую обувь, кресла-коляски и другие средства, которые в действительности не покупались. На основании поддельных документов преступники получали от государства компенсационные выплаты, которые затем делили между собой. Общий причиненный ущерб превысил 6 млн руб., который на момент рассмотрения дела уже возмещен бюджету.

После раскрытия преступления Анатолий Шушарин скрылся за границей. В результате взаимодействия Генеральной прокуратуры РФ с властями и правоохранительными органами Республики Эквадор он был найден, экстрадирован в Россию и предстал перед судом. Судебные издержки, связанные с экстрадицией и переводом документов, составили около 4 млн руб.

В суде подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и пояснил суду, что, являясь инвалидом с детства и посвятив всю жизнь спорту, хочет принести пользу России, так как является мастером спорта и воспитал не одно поколение победителей и призеров. «Желает работать с молодежью и инвалидами, особенно пришедшими с СВО, хочет оставаться законопослушным гражданином и патриотом своей Родины», — говорится в сообщении суда.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, приговорил Анатолия Шушарина к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

