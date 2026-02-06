Опубликован график расчистки и вывоза снега в Ижевске на выходных

В ночь с 6 на 7 февраля в Ижевске будут проводится снегоуборочные работы на ул. Шумайлова и ул. Молодежная (участок от ул. Профессора Рупасова до проспекта им. М.Т. Калашникова), сообщает пресс-служба администрации города.

7 февраля с 9:00 начнется уборка шлюзового проезда по ул. 40 лет Победы вдоль дома по ул. Труда, 50а, а также парковки и тротуаров у домов по ул. Салютовская, 67 и 71 и ул. Зои Космодемьянской.

Жителей попросили не парковать автомобили на указанных участках для обеспечения качественной уборки снега.

Анастасия Лопатина