Маркетплейс обжился на севере

Объединенная компания Wildberries & Russ арендовала у VS Real Estate 62 тыс. кв. м складских площадей в индустриальном парке «Никольское 2» в Дмитровском районе на севере Подмосковья. Сейчас в условиях падения спроса на складскую недвижимость многие собственники логопарков готовы предоставлять дисконты, чем, вероятно, воспользовался маркетплейс.

О том, что Wildberries & Russ арендовала 62 тыс. кв. м складов в индустриальном парке «Никольское 2» на севере Подмосковья, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. В пресс-службе маркетплейса подтвердили факт сделки, в VS Real Estate (собственник логопарка) не ответили на запрос “Ъ”.

Директор в департаменте по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков оценивает ежегодные арендные выплаты за комплекс в 651–682 млн руб. в год, сооснователь и партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин — в 713 млн руб. Сделка проходила в момент начала охлаждения рынка, поэтому собственник мог предоставить дисконт, не исключает директор в департаменте складской недвижимости Ricci Алексей Слепов.

VS Real Estate, основанная в 2004 году, владеет портфелем проектов на 400 тыс. кв. м недвижимости. По данным СПАРК, 55% долей компании принадлежат Андрею Линейцеву, 45% — Юрию Изюмову. Складской комплекс «Никольское 2» расположен в Дмитровском районе на севере Подмосковья, его общая площадь составляет около 192 тыс. кв. м. Среди других проектов компании: склад «Ленинские горки» на Каширском шоссе на 58,5 тыс. кв. м, логопарк «Зайцево» на 27,3 тыс. кв. м.

Единственный владелец маркетплейса Wildberries с апреля 2025 года — Татьяна Ким. По собственным данным, чистая прибыль объединенной Wildberries & Russ в 2024 году составила 104 млрд руб., в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Оборот компании за тот же период вырос почти вдвое год к году, до 4,1 трлн руб.

В Wildberries & Russ уточнили “Ъ”, что объект был нужен для обеспечения высокой скорости доставки и оптимизации логистических маршрутов.

По словам Игоря Кротенкова, это единственный доступный для аренды готовый объект в этой локации, соответствующий всем запросам маркетплейса.

Кроме того, говорит Алексей Слепов, логистическая инфраструктура на севере Подмосковья у маркетплейса не так сильно развита — ранее у компании не было крупного распределительного центра в этом районе.

В Wildberries & Russ отмечают, что компания не только постоянно модернизирует существующий складской портфель, но также занимается строительством новых помещений. Ранее сообщалось, что маркетплейс намерен возвести для своих нужд логопарки общей площадью 2,2 млн кв. м.

По прогнозам IBC Real Estate, арендные ставки в логопарках Москвы и Подмосковья по итогам 2026 года могут снизиться на 5% год к году, до 10 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Это следствие охлаждения спроса на такую недвижимость. Объем сделок со складами в Москве и Подмосковье к концу 2025 года сократился примерно на треть, подсчитали в консалтинговой компании Nikoliers.

По данным Игоря Кротенкова, текущий уровень свободных площадей в Москве и Подмосковье составляет 6%. В связи с этим многие собственники логопарков готовы рассматривать предоставление дисконта, если арендатор намерен заключить долгосрочный арендный договор, отмечает Виктор Заглумин.

София Мешкова