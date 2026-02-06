Власти Самарской области назвали лучших работодателей региона

АО «Тольяттиазот» стало серебряным призером конкурса «ТОП надежных работодателей Самарской области», который проводился с октября по декабрь 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Проект реализовывался при поддержке министерств труда, занятости и миграционной политики, а также промышленности и торговли Самарской области. Целью конкурса было выявление компаний, обеспечивающих стабильные условия труда и поддерживающих развитие региона. В онлайн-голосовании приняли участие более 12 тыс. человек. В 12 номинациях участвовали 37 крупных работодателей из Самары, Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышевска и Отрадного. В номинации «Промышленный гигант» «Тольяттиазот» соревновался с восемью другими предприятиями.

«Тольяттиазот» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти. Предприятие обеспечивает работой более 6 тыс. человек и входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков региона. Социальный пакет включает расширенные бонусы, медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, а также материальную поддержку для молодых специалистов, семей с детьми и ветеранов труда.

Евгений Чернов