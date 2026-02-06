Заключен договор о развитии территории на улице Гвардейцев в Нижнем Новгороде

Правительство Нижегородской области, мэрия Нижнего Новгорода и ООО «Спецзастройщик "Гильдия МК"» заключили договор о комплексном развитии территории (КРТ) по инициативе правообладателя участка. На месте нежилого здания постройки первой половины ХХ века инвестор будет строить 13-этажный дом на 258 квартир, сообщили в региональном правительстве.

Площадь участка составляет 0,68 га. По условиям договора предусмотрена подземная парковка на 143 машиноместа и реконструкция силами инвестора спортплощадки в сквере «Юбилейный».

Предполагаемый объем инвестиций не называется.

Галина Шамберина