В «Полиэфе» сменился генеральный директор

Генеральным директором предприятий «ПОЛИЭФ» и «Сибур-ПЭТФ» назначен Андрей Корнеев, сообщила пресс-служба «ПОЛИЭФа».

На этой должности он сменил Павла Романенко, который руководил предприятием с ноября 2022 года. Господин Романенко продолжит работу в «Сибуре» в должности директора вертикали «Производство и технологии» функции эффективности производства, отметили в компании.

Андрей Корнеев родился в 1987 году в Перми. Окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Химическая технология неорганических веществ», Пермский национальный исследовательский политехнический университет по направлению «Экономика и управление на предприятии». В «Сибуре» господин Корнеев начал работать 17 лет назад с должности аппаратчика синтеза карбамида. В последнее время он возглавлял центр инженерно-технической экспертизы компании «Сибуринтех».

Олег Вахитов