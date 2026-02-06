«Калининградский янтарный комбинат» проверяют на размещение отходов на берегу моря

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора приступили к внеплановой проверке АО «Калининградский янтарный комбинат». Предприятие подозревают в размещении отходов на берегу Балтийского моря в поселке Янтарный, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы в ходе объезда выявили, что мусор находится на береговой линии за пределами официального хвостохранилища предприятия. В результате воздействия воды часть отходов попадает в море. Также специалисты зафиксировали, как техника перемещала массы с берега в водный объект.

Деятельность комбината создает риски для окружающей среды и является признаком нарушения требований по охране земель и водных объектов. Инспекторам предстоит оценить действия производства и проверить соблюдение природоохранного законодательства.

Проверка согласована с прокуратурой. По ее итогам будут приняты меры в рамках полномочий Росприроднадзора.

Татьяна Титаева