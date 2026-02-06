Житель Югры выплатит 18,5 млн рублей за вылов краснокнижной рыбы

Нижневартовский районный суд (ХМАО-Югра) вынес приговор в отношении браконьера, выловившего рыбу с ущербом на 18,5 млн руб. Он признан виновным по п.п. «а», «б», «в» ч. 1 ст. 256 и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов и незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

Установлено, что подсудимый на реке Обь на территории Нижневартовского района осуществил незаконный вылов рыбы с использованием запрещенного орудия лова — сети из лески. При задержании на принадлежащей ему моторной лодке были обнаружены и изъяты 8 особей пеляди, 1 особь обыкновенного судака, 30 особей стерляди и 38 особей сибирского осетра. Последние два относятся к ценным и особо ценным водным биоресурсам, а сибирский осетр занесен в Красную книгу Российской Федерации, добавили в ведомстве.

«На основании утвержденных Правительством РФ такс размер причиненного водным биологическим ресурсам ущерба составил 18 439 849 руб., в том числе за добычу осетровых видов — 18 291 984 руб.»,— говорится в сообщении суда.

В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и поддержал гражданский иск о возмещении ущерба. Учитывая смягчающие наказание обстоятельства, такие как полное признание вины, раскаяние, пожилой возраст и благотворительная деятельность в сфере защиты животного мира, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу Нижнеобского территориального управления Росрыболовства материальный ущерб в размере 18,5 млн руб. Кроме того, в соответствии с уголовным законодательством, у мужчины конфискуют в собственность государства моторную лодку, лодочный мотор и рыболовную сеть, использовавшиеся для незаконного вылова.

Полина Бабинцева