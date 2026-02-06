Дельфин, Сергей Трофимов и Big Love Show

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать Дельфина, Сергея Трофимова, группы «Пилот» и Blues Doctors. В музеях — увидеть выставки «Быль и небывальщина» и «Там, где сосна с рекою говорит…», а в театрах — спектакли «Ночь ее откровений» с Лизой Арзамасовой и Игорем Лифановым, «Мужчина с доставкой на дом» с Еленой Воробей и Михаилом Полицеймако, «Варшавская мелодия» с Антоном Васильевым и Мариной Александровой. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

На сцене концертной площадки «Свобода» в субботу, 7 февраля, со специальным клубным шоу выступит Дельфин. Организаторы обещают обновленную программу: новые композиции и уникальные версии известных хитов. Зрителей ожидает специально созданный для концерта видеоряд и световые эффекты. Фанатов порадуют раритетные треки из первых альбомов Дельфина, некоторые из которых никогда не звучали на концертах. Билеты от 3,6 тыс. до 9 тыс. руб.

В Музее андеграунда 7 февраля состоится акустический концерт группы «Дзинь» — в честь Дня рождения основательницы группы Лизы Неволиной. «Костя Итунин будет делать битбокс и читать куплеты. Я буду в живом времени семплировать звуки из своей волшебной коллекции инструментов. Это будет концерт, наполненный чудесным теплом радости, прозвучат совсем новые песни. Ожидаются сюрпризы в виде совместных и поздравительных выступлений»,— пообещала Лиза Неволина. Билет — от 700 руб.

В клубе EverJazz 7 февраля выступят экстремально нежные, музыкально сложные, самые роковые барышни на российской сцене «Ива Нова». Это альтернативный этно-экстрим, который сочетает в себе славянские мотивы и панковский напор, танцевальные техно-ритмы и авангардные шумовые эффекты. Стоимость билетов от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.

Сольный концерт резидента проекта StandUp Show на ТНТ Андрея Атласа пройдет в стендап-клубе Екатеринбурга StandUp Spot 7 февраля. Стендап-комик делится откровенными личными историями и на своем примере показывает, есть ли позитивная жизнь, когда думаешь, что «ничего не вышло». Билеты от 2,1 тыс. руб.

В «Екатеринбург-Экспо» 8 февраля пройдет Big Love Show 2026. Масштабное музыкальное шоу каждый год проводит Love Radio. По данным организаторов, участие в нем примут Ольга Бузова, Gayazov$Brother$, Люся Чеботина, Хабиб, Леша Свик, Nyusha и другие артисты. Стоимость билета на танцпол — 3,5 тыс. руб.

На площадке паба Ben Hall 9 февраля выступит Василий Уриевский — остроумный и артистичный необард. Будучи артистом широкого профиля, ему удается быть органичным и искренним будь то телешоу («Голос», «Главная сцена»), большая театральная премьера в Театре на Таганке или концертная поляна Грушинского фестиваля. Билет от 1 тыс. руб.

В ККТ «Космос» 12 февраля с концертом выступит Сергей Трофимов (Трофим). Организаторы отмечают, что каждая встреча с ним подобна встрече с близким другом: светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех. Стоимость билетов от 2 тыс. до 7 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 12 февраля автор-исполнитель Евгений Григорьев (Жека) представит концертную программу «За все тебя благодарю». Программа названа в честь новой одноименной песни, релиз которой состоялся в 2025 году. По замыслу артиста программа пронизана чувством любви, добра и душевным общением со своим зрителем. Билеты — от 2 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Рок-группа «Пилот» отметит 15-летие альбома «Осень» в Екатеринбурге на большом концерте 13 февраля в концерт-холле «Свобода». В 2026 году «Пилот» отправляется в большой гастрольный тур, на концертах которого будет сыграна вся пластинка-юбиляр, а также раритетные музыкальные полотна, среди которых, песни «Цветные стекла», «Желтый дом» и «Где ты?». Стоимость билетов от 2,8 тыс. до 6 тыс. руб.

По словам организаторов, самый оптимистичный концерт лучших блюз-рокеров страны — группы Blues Doctors пройдет 13 февраля в EverJazz. Вдохновленные творчеством B.B.King, Freddie King, Luther Allison, Albert Collins, Johnny Winter, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, «доктора» исполняют современный гитарный блюз-рок. Билеты от 1,2 тыс. руб. до 1,6 тыс. руб.

Спектакли

Во Дворце молодежи 8 февраля покажут спектакль «Ночь ее откровений» с Лизой Арзамасовой и Игорем Лифановым. Это авантюрная мелодрама с комедийными нотами и динамичным сюжетом, который временами напоминает детектив и приводит к неожиданной развязке. В центре повествования — женатый бизнесмен, чья привычная жизнь меняется после случайного знакомства в баре с молодой девушкой, у которой есть свои «скелеты в шкафу». Билеты от 1,7 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Спектакль «Мужчина с доставкой на дом» по пьесе Валерия Мухарьямова «Спасибо, Марго» представят 9 февраля на сцене Дворца молодежи. По сюжету, квартира успешного дизайнера Лизы – ее тихая крепость, но равновесие рушится, когда на пороге появляется Марго. Когда-то именно Марго увела у Лизы мужа Дэвида. Она оставляет у Лизы сводного брата Дэвида — Леву, которого сама считает «чудаком». В тесном пространстве одной квартиры сталкиваются прошлые обиды, старая привязанность и неожиданное чувство. Роли исполнит Елена Воробей, Михаил Полицеймако, Дмитрий Орлов, Елена Захарова. Билеты от 1,5 тыс. до 2,1 тыс. руб.

На сцену Дворца молодежи 11 февраля выйдут Антон Васильев и Марина Александрова. Они сыграют спектакль «Варшавская мелодия» режиссера Сергея Сотникова по пьесе Леонида Зорина. Это история о чувствах, которые не заканчиваются, и о сопряженном с этими чувствами выборе между любовью и долгом. Стоимость билетов от 2 тыс. до 9 тыс. руб.

На сцене Дворца молодежи 13 февраля сыграют «Свидание вслепую» — самый смешной спектакль этой весны про любовь, по словам организаторов. В спектакле Надежда Ангарская, Иван Пышненко и Сергей Молчанов будут говорить на взрослые темы. А после просмотра этого спектакля зрители выходят с желанием жить, любить и радоваться мелочам. Билеты — от 2,7 тыс. до 4 тыс. руб.

Выставки

В Музее наивного искусства с 6 февраля можно увидеть выставку «Быль и небывальщина. Мир деревни глазами отечественных художников», которая объединила около 20 уральских и столичных художников XX–XXI веков. Среди авторов: Юрий Филоненко, Михаил Сажаев, Геннадий Райшев, Алена Азерная, Герман Метелев, Владимир Смелков. «Для многих из них деревня — не просто изобразительный мотив, а неисчерпаемый источник вдохновения»,— говорится в описании выставки. Стоимость билета — 200 руб.

В «Доме Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) работает выставка «Там, где сосна с рекою говорит…» двух художников-старожилов из Екатеринбурга — Леонарда Гусева и Юрия Ужегова. Их общий возраст в этом году составит 184 года, при этом оба мастера продолжают активно творить. Несмотря на различие стилей и подходов, обоих художников объединяет глубокая любовь к Уралу. Выставка дает уникальную возможность увидеть два разных взгляда на мир через призму живописного искусства; оценить мастерство художников в разных жанрах — от пейзажа до портрета; погрузиться в атмосферу эмоционального диалога между традицией и экспрессией. Стоимость билета — от 400 руб.

В Музее андеграунда 8 февраля в рамках выставки Виктора Оборотистова «Путешествие в лето» состоится артист-ток с художниками-участниками «Бригады малеров имени Казимира Малевича»: Еленой Гладышевой, Мариной Ражевой, Владимиром Романовым и Виктором Оборотистовым. Художественная группа образована в 2004 году. Ее участники выступали с перформансами и акциями на базе Колядатеатра и других площадок Екатеринбурга, создавали стритарт проекты, видеоарт. Вход — 500 руб.

Лекции

В Ельцин-центре 7 февраля заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Дмитрий Вибе прочитает лекцию «Из чего состоит космос?» в рамках цикла «Космос в центре внимания». В частности, он расскажет о том, каким образом космическая эволюция материи привела к появлению планет, звезд и вещества, из которого состоит человеческое тело. Вход бесплатный, по регистрации.

В Музее андеграунда 10 февраля кинокритик Михаил Витушко и музыковед Тимофей Чаплюк прочитают лекцию «Музыкальный киномир Пола Томаса Андерсона». Среди известных фильмов Пола Томаса Андерсона: «Ночи в стиле буги» (1997), «Нефть» (2007), «Мастер» (2012), «Призрачная нить» (2017), «Лакричная пицца» (2021). Это кино про живых, неловких и часто потерянных людей. Его герои не выглядят как символы или аллегории, они просто пытаются как-то устроиться в мире, который постоянно выходит из-под контроля. Его подход к саундтрекам не банален, и в качестве соавторов он выбирал музыкантов, ставших уже именами в мире музыки. Входной билет — 500 руб.

В Музее андеграунда 11 февраля журналист Алексей Коршун посвятит «Час винила» Элису Куперу. Элис Купер — великий притворщик. Он наслаждается своей сценической ролью короля шок-рока и рок-ужасов, несгибаемого любителя кошмаров. При этом Элис Купер остается непререкаемым авторитетом не только для подражателей, но и в среде серьезных рок-музыкантов. В рамках лекции на виниле полностью прозвучит альбом Элиса Купера «Welcome to My Nightmare» (1975). Стоимость билета — 500 руб.

