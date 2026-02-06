Предприятия АО «БЭСК» приняли участие в зимней спартакиаде энергетиков Башкирии

6 февраля в СОК «Биатлон» в Уфе прошла зимняя спартакиада энергетиков РБ. В ней участвовали спортсмены из 31 компании энергосистемы республики. Программа соревнований включала в себя лыжный кросс в различных возрастных категориях, смешанную эстафету и броски по хоккейным воротам среди руководителей.

Фото: ООО «Башкирэнерго» Фото: ООО «Башкирэнерго»

В десятку сильнейших вошли три предприятия Башкирэнерго: ПО «БЭС» (6-е место), ПО «НЭС» (7-е место), ПО «СВЭС» (9-е место).

Отдельно стоит отметить спортсменов, добившихся призовых мест в личных зачетах. В лыжном кроссе у мужчин 35-45 лет третьим стал Игорь Федоров из ПО «БЭС». В категории старше 45 лет лучший результат показал Эльмир Сафиуллин (АО «БЭСК»). В турнире по броскам в хоккейные ворота первое место занял директор ПО «ЦЭС» Фарит Ибрагимов, а «серебряную» медаль завоевал председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Анатолий Пискунов.

Все победители и призеры были награждены кубками и дипломами. Организатором спартакиады традиционно выступил Электропрофсоюз РБ.

ООО «Башкирэнерго»