Татьяна Буланова, «Мастер и Маргарита», «Салават Юлаев» и «Левша»

В ближайшую неделю в Уфе выступят стендапер Динара Курбанова, певцы Татьяна Буланова, Диана Арбенина, Александр Пушной, Xolidayboy и оркестр Lumisfera. В театрах покажут «Мастера и Маргариту», «Весна без тебя», «Свой путь», «Пока она умирала». Поклонники спорта смогут посмотреть матчи с участием уфимских команд «Салават Юлаев» (хоккей) и «Динамо» (баскетбол). В кинотеатрах нет громких кинопремьер, но продолжаются показы фильмов на любой вкус и возраст.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Татьяна Буланова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Певица Татьяна Буланова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Концерты

Завтра, 7 февраля, в Доме актеров имени Юсуповой со стендап-концертом выступит Динара Курбанова. Динара Курбанова — новая звезда в российском стендапе. За ее голосом и наивным образом скрываются жесткие шутки, которые взрывают YouTube: миллионы просмотров, сотни тысяч подписчиков и полный контраст между внешностью и материалом.

8 февраля, в «Огнях Уфы» выступит блогер с 10 млн подписчиков и певец Кобяков. Концерт Кобякова — это челленджи, подарки, интерактивы с залом, танцы, песни, детские и взрослые эмоции.

10 февраля в «Уфа Арене» состоится концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы». Для уфимцев прозвучат хиты нескольких поколений — «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», а также песни с альбома Bloody Mary.

Юбилейный концерт Татьяны Булановой можно будет посетить 11 февраля в «Огнях Уфы». В концерте прозвучат проверенные временем хиты: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие. Зрителей ждет душевная атмосфера, ведь каждая песня Татьяны — о жизни, о судьбе, о каждом из нас.

В «Уфа Арене» 11 февраля — Xolidayboy. Xolidayboy — уникальный артист, проделавший путь от видеороликов в личном блоге до масштабных живых концертов. Его образ — эпатаж, ирония, броскость и отсутствие творческих рамок — делает артиста кумиром зрителей.

12 февраля в конгресс-холле «Таратау» состоится концерт оркестра Lumisfera «То самое свидание». В программе — произведения Фрица Крейслера, Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и других композиторов.

Певец и телеведущий Александр Пушной даст концерт 13 февраля в «Огнях Уфы». На концерте прозвучат не только каверы, но и любимые песни-хиты. Плюс ко всему, Александр Пушной будет не один, а вместе с группой. Это значит, что будет очень громко и весело.

11-13 февраля в ГКЗ «Башкортостан» выступит ансамбль песни и танца «Мирас». Каждое представление ансамбля — яркое событие, мини-спектакль, а каждый концерт — не только впечатляющее зрелище, но и живое звучание души народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рубакова Анна Фото: Рубакова Анна

Спектакли

Завтра, 7 февраля, в Башкирском драматическом театре покажут спектакль «Весна без тебя». Две героини, две судьбы. Каждая из них была счастлива до тех пор, пока не узнала об измене мужа. Алсу своими глазами видит измену мужа, а Фирая узнает о предательстве мужа только после его смерти. Героини вместе переживают испытания судьбы, учатся заново жить и строить отношения.

В ГКЗ «Башкортостан» 7 февраля состоится спектакль «Мастер и Маргарита». На сцене разыгрывается мистическое действие с роскошными костюмами, а сюжет дает каждому зрителю решить, о чем этот спектакль и само произведение Михаила Булгакова. В ролях: Владимир Бегма, Вадим Гайдуковский, Татьяна Смирнова, Мария Маковецкая, Антон Наумов и другие.

В Русском драматическом театре 10 февраля можно будет увидеть спектакль «Свой путь». Однажды Вера услышала совсем незнакомую песню – и жизнь ее круто изменилась. Однажды Петр встретил Веру... В этом мире, меняющемся с головокружительной скоростью, две линии жизни вдруг причудливо переплелись. В ролях: Софья Венедиктова, Дамир Кротов и музыканты группы Magicfive.

11 февраля на сцене Русской драмы — спектакль «Пока она умирала». В центре сюжета история Татьяны. Казалось бы, ушли годы, на руках умирающая мать. И уже нечего ждать в будущем. Но жизнь героини оборачивается рядом неожиданных и очень приятных сюрпризов. За свое терпение, порядочность, бесконечную доброту она вознаграждается. В ролях: Светлана Акимова, Владимир Епифанов, Татьяна Калачева, Ирина Агашкова.

«Гарнир по-французски» подадут 13 февраля в Молодежном театре. Вечер накануне выходных. Муж, узнав о том, что его жена собирается навестить маму, пригласил домой любовницу. Но жена, Жаклин, заподозрившая что-то неладное, остается ДОМА. К тому же, по словам оправдывающегося мужа, к нему должен приехать его близкий друг Роберт — любовник Жаклин… В ролях: Салават Нурисламов, Ольга Мусина, Эльвира Шрайнер, Андрей Шрайнер, Елизавета Набиева, Загир Яруллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Спорт

7 февраля в спорткомплексе «Динамо» состоится матч между баскетбольными командами «Динамо-2 Уфа» и «Русичи» (Курск).

9 февраля уфимское «Динамо» выйдет на площадку против баскетболистов «Тамбова», а 12 февраля против «ЦСКА 2».

13 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ в «Уфа Арене» сразятся хоккеисты уфимского «Салавата Юлаеве» и магнитогорского «Металлурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Ян Цапник (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Ян Цапник (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы продолжаются показы фильмов для взрослых и детей.

Приключения «Левша». Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огареву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы. В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и другие.

Боевик «Гренландия 2: Миграция». Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище. В ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Софи Томпсон, Роман Гриффин Дэвис и другие.

Семейная комедия «Чебурашка 2». Год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия: Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Их приглашают на роскошный день рождения Сони, где ушастик случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения. В ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие.

Семейный фильм «Простоквашино». Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино. В ролях: Анастасия Федорова, Роман Панков, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Антон Табаков, Павел Деревянко и другие.

Драма «Золотой дубль». Легендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР — но команда не принимает нового тренера, а главный противник готов на все ради победы. В ролях: Егор Бероев, Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров, Сергей Газаров и другие.

12 февраля в «Артерии» в рамках «КиноЛектория» состоится показ фильма Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета: синий». После просмотра фильм можно будет обсудить с кинокритиком Андреем Королевым.