В Татарстане руководителя фирмы заподозрили в уклонении от уплаты НДС на 19 млн

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «СТК Калагия». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 19 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022–2024 годах он вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 16 контрагентами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Компания занимается торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Анна Кайдалова