В Татарстане руководителя фирмы заподозрили в уклонении от уплаты НДС на 19 млн
В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «СТК Калагия». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 19 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.
В Татарстане руководителя фирмы заподозрили в уклонении от уплаты НДС на 19 млн
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2022–2024 годах он вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 16 контрагентами.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Компания занимается торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.