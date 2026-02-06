Мастера маникюра задержали по подозрению в обмане петербуржца на 14,8 млн рублей

Житель поселка Ольгино в возрасте 84 лет стал жертвой мошенников. По подозрению в обмане пожилого человека задержали мастера маникюра из Тверской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потерпевший обратился к правоохранителям 2 февраля. Он пожаловался на мошенников, которые выдавали себя за сотрудников различных структур. Злоумышленники убедили пенсионера передать курьеру 14,8 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. У дома № 26 по улице Демьяна Бедного по подозрению в причастности к обману петербуржца задержали 21-летнюю жительницу Тверской области, работающую мастером маникюра.

Татьяна Титаева