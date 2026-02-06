В Удмуртии на 30% увеличилось число пожаров в январе

162 пожара зарегистрировали в Удмуртии в январе. Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, это на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В результате этих происшествий погибли 21 человек, включая одного ребенка, и восемь человек получили травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Удмуртии Андрей Татаркин отметил, что рост числа возгораний наблюдается в 17 муниципальных образованиях, а случаев гибели людей — в 10. В Вавожском и Завьяловском районах зафиксированы случаи групповой гибели.

Основными причинами пожаров стали нарушения правил эксплуатации электрооборудования, печного отопления и неосторожное обращение с огнем, на которые пришлось 75% от общего числа происшествий.

Анастасия Лопатина