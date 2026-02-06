Сотрудницу Сбербанка судят вместе с обнальщиками-похитителями

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода рассматривает уголовное дело в отношении бывшего начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса головного отделения Сбербанка по Нижегородской области. По версии следствия, 31-летняя сотрудница банка, будучи в сговоре с обнальщиками, в 2024 году открывала расчетные счета на подставных индивидуальных предпринимателей.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следователь СКР квалифицировал это как пособничество в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ), которое привело к «наступлению общественно-опасных последствий в виде нанесения вреда правовым и организационным основам национальной платежной системы в Российской Федерации». Кроме того, бывшую сотрудницу Сбербанка также обвинили по ст. 285 УК РФ в злоупотреблении должностными полномочиями.

Обвиняемую судят вместе с четырьмя участниками преступной группы, организовавшей неправомерный оборот средств платежей с открытием в Сбербанке счетов на номинальные ИП. Подельникам также инкриминировали вымогательство и похищение человека. По данным следствия, из-за денежного конфликта они незаконно удерживали в квартире предпринимателя, пока тому не удалось сбежать.

Иван Сергеев