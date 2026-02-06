В Татарстане неналоговые доходы от госимущества снизились на 22,8%

В 2025 году в консолидированный бюджет Татарстана поступило 19,6 млрд руб. неналоговых доходов от управления государственным имуществом. Это на 22,8% меньше показателей 2024 года, когда они составили 25,4 млрд руб., сообщает РБК Татарстан.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин отметил, что в этом году план выполнен на 104,1%.

По его словам, задолженность по арендным платежам в муниципальные бюджеты за пять лет сократилась на 44%, но по итогам 2025 года выросла на 17 млн руб. и составила 228 млн руб.

Основной причиной стала задолженность в Тукаевском районе на сумму 33 млн руб.

