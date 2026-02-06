В Ульяновске компания по переработке отходов вышла безотходное производство

В Заволжском районе Ульяновска предприятие по сбору и утилизации электроники и электротехнических отходов «Симбирсквторресурс» (ООО «СВР») освоило технологию переработки пластиковых отходов в топливо для цемзавода, сообщила пресс-служба мэрии Ульяновска, отмечая, что для города такой комплексный подход к утилизации бытовой техники с отсутствием ущерба для экологии очень важен.

По словам гендиректора и владельца компании Александра Кузьмина, согласно новой технологии, пластиковые отходы, которые по ряду причин непригодны для вторичной переработки в новые изделия, на предприятии очищают, измельчают и формируют из них топливные гранулы, которые затем направляется на цементные заводы региона, где при сверхвысоких температурах вращающихся печей такое топливо полностью сгорает. Для цемзавода это дополнительное топливо.

«Мы добились того, что теперь уже ничего от нас не попадает на полигон отходов — все перерабатывается и все находит свое применение», — сказал гендиректор. В беседе с «Ъ-Волга» он отметил, что у «СВР» больше нет затрат на вывоз отходов — гранулы вывозит сам цемзавод за свой счет, «а это большая экономия», кроме того, снизились теперь и экологические платежи». В месяц предприятие вывозит на цемзавод около 40 тонн альтернативного топлива. «Во всем мире цемзаводы сейчас переходят на подобное альтернативное топливо. Это им выгодно, оно полностью выгорает при температуре в 1,5 тыс. градусов»

ООО «СВР», как отмечают в мэрии, является одним из лидеров по переработке отходов в ПФО. По итогам 2024 года, выручка «СВР» составила 400 млн руб., чистая прибыль — 4,7 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск