В Самаре школьницу, избившую одноклассницу, поставили на учет

Ученица самарской школы №87, напавшая на свою одноклассницу, поставлена на профилактический учет в учебном заведении. Об этом сообщила городская администрация в пятницу, 6 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Администрацией школы было инициировано внутришкольное расследование произошедшего <…> С обеими сторонами конфликта школой будет организована работа с привлечением органов системы профилактики»,— говорится в сообщении.

В пятницу, 6 декабря, в соцмедиа появилось сообщение о том, что ученица самарской школы №87 избила свою одноклассницу. Также от ее действий пострадали другие учащиеся. Авторы публикации утверждают, что руководство школы бездействует и не принимает никаких мер в связи с инцидентов.

Родители пострадавшего ребенка обратились с заявлением в полицию. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по факту халатности. Прокуратура начала проверку. Также проверку проводит муниципальный департамент образования.

Георгий Портнов