ВТБ предоставит 300 млн рублей на восстановление «Охотничьего домика» в Выксе

Нижегородский предприниматель Роман Фролов получит льготный кредит в 300 млн руб. на разработку проекта и восстановление объекта культурного наследия «Охотничий домик» XVIII века в Выксе. Об этом сообщили в региональном отделении банка ВТБ, который предоставит средства под поручительство Корпорации МСП.

Фото: ДОМ.РФ

Здание расположено на берегу Оки и после реставрации будет использоваться в качестве гостиницы и лечебного санатория. Завершить работы планируется в 2030 году.

«Выкса последовательно развивается как туристический центр. Восстановление «Охотничьего домика», связанного с именем братьев Баташевых, вписывается в эту логику. Проект сохраняет исторический объект и одновременно помогает решать задачу с нехваткой гостиничных мест»,— отметил управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

Как писал «Ъ-Приволжье», здание связано с именами промышленников Андрея и Ивана Баташевых. В середине XVIII века они запустили производство чугуна в Выксе, а в 1766 году начали строительство металлургического завода. Дом расположен на земельном участке в 1,13 га и признан памятником архитектуры конца XVIII века.

В мае 2025 года корпорация ДОМ.РФ выставила здание на торги с начальной ценой 3,98 млн руб. Победителем торгов стал Роман Фролов: он выкупил «Охотничий домик» за 5,54 млн руб.

Андрей Репин