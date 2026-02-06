Власти Ижевска планируют увеличить долю населения, занимающегося спортом, до 70%

Доля населения Ижевска, систематически занимающегося физкультурой и спортом, должна увеличиться за 10 лет с 42,6 до 70%. Об этом глава города Дмитрий Чистяков заявил во время презентации стратегии социально-экономического развития столицы Удмуртии до 2036 года.

«Совсем недавно подарили молодежи Дворец единоборств. Это площадка для проведения соревнований международного уровня. В ближайшее время начинаем строить аналогичный по масштабам Центр баскетбола в Октябрьском районе»,— перечислил мэр.

Он добавил, что занятия физкультурой должны стать нормой. «В стратегии взяли KPI, поставленный президентом, — 70% населения должны регулярно заниматься спортом»,— сказал господин Чистяков.

Сегодня, 6 февраля, проходит презентация стратегии СЭР до 2036 года. Она разрабатывалась около года. В это время проводились исследования, опросы общественного мнения и стратсессии с экспертами.